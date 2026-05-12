Nouveaux logements à Saint-Alexandre

La municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska aura besoin de 197 logements d’ici 2040. Une analyse démographique démontre que d’ici là, l’augmentation prévue de la population sera de 15,8 %, soit 361 citoyens supplémentaires dans la municipalité. Pour répondre à la demande, autant actuelle que future, la Municipalité planifie l’avenir, et commence par deux projets multilogements représentant des investissements de plus de 4 millions $.

D’abord, un immeuble de 12 logements évalué à 2,8 millions $ est en construction sur la route 289. Un autre de six logements d’une valeur de 1,3 million $ est terminé sur l’avenue du Foyer. Tous deux sont déjà en phase de location.

« Le développement immobilier, c’est bien plus que des constructions. C’est une occasion de renforcer la vitalité et l’avenir de la communauté », a soutenu le maire Nicolas Bradette, insistant sur l’importance de diversifier l’offre pour attirer familles, jeunes travailleurs et aînés.

Du côté des promoteurs, l’intérêt pour Saint-Alexandre s’explique notamment par sa localisation et par son potentiel de croissance. « On est à huit minutes de Rivière-du-Loup. Ça reste accessible, avec des coûts encore compétitifs. C’est une place stratégique pour développer, et la Municipalité est très coopérative et rapide, notamment en ce qui concerne la délivrance des permis », a souligné le courtier de Century 21 Nord-Sud, Mathieu Nadeau, impliqué dans le projet de 12 logements avec Simon Lavoie.

Ce dernier parle d’un investissement réfléchi. « On voyait que le projet était rendu à maturité. On a voulu construire un immeuble efficace au niveau énergétique, et attrayant pour les locataires », a expliqué le propriétaire de Gestion immobilière Simon et Esther Lavoie, précisant que plusieurs unités sont déjà louées.

Le projet de six logements de prestige sur l’avenue du Foyer est déjà prêt. « Nous avons voulu construire des logements de qualité, d’une finition haut de gamme, pour répondre à un besoin réel et retenir des familles dans la région », a affirmé Dany Lévesque d’Hébénisterie Dany Lévesque, partenaire de son fils Léo. Les unités offrent des standards élevés, avec thermopompes, matériaux de qualité et aménagements modernes. « C’est un investissement concret dans la région. On veut offrir des milieux de vie qui donnent envie de s’établir ici », a ajouté Léo Lévesque.

Planification à long terme

Au-delà des projets actuels, la Municipalité mise sur une planification à long terme. Sa capacité d’accueil actuelle est évaluée à une centaine de logements à l’intérieur du périmètre urbain. On travaille déjà à une expansion. « L’objectif, c’est d’avoir une vision sur 15 ans pour éviter de se retrouver en manque de terrains ou d’infrastructures », a précisé le maire.

Cette croissance s’appuie également sur des facteurs d’attractivité bien identifiés : proximité de la nature, qualité des installations récréatives, et accès rapide aux services d’un centre urbain. « Tous ces éléments contribuent à attirer de nouvelles familles », ajoute M. Bradette.

La Municipalité insiste sur un développement à échelle humaine, respectueux de l’environnement et des terres agricoles, et favorisant la mixité sociale. « Nous croyons fermement qu’il est possible de croître tout en respectant notre identité et notre environnement », conclut le maire.