Emplois d’été Canada : Bernard Généreux annonce 426 emplois et plus de 1,7 M$ pour la région

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, annonce des résultats « exceptionnels » dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2026. Au total, 426 emplois seront créés sur l’ensemble du territoire, représentant un investissement de plus de 1,7 million de dollars dans notre région.

Cette année, une attention particulière a été accordée à des secteurs clés pour les communautés locales, notamment les musées, la culture, le tourisme, ainsi que pour les services municipaux, en particulier les camps de jour.

Dès le lancement de la période de dépôt des demandes, le bureau du député a travaillé en étroite collaboration avec les organismes du territoire afin de les accompagner dans la préparation de leurs projets, et d’assurer la qualité des demandes soumises.

Cette approche semble porter aujourd’hui ses fruits, car tous les organismes ayant déposé une demande ont obtenu au moins un emploi. « Nous avons fait un travail rigoureux en amont avec nos organismes, et les résultats sont au rendez-vous. C’est une année exceptionnelle pour Emplois d’été Canada dans notre région, et j’en suis extrêmement fier », précise M. Généreux.

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre en région, ces emplois, dit-on, représentent une excellente nouvelle pour les citoyens. Ils permettront en effet de soutenir les services offerts à la population, notamment dans les camps de jour, les attraits touristiques et les organismes locaux, assurant ainsi un service de qualité aux familles et aux visiteurs tout au long de la saison estivale. « Derrière chaque emploi, il y a un service de plus pour nos familles et nos communautés. C’est concret, c’est utile, et ça fait une différence sur le terrain », conclut le député.