Nouvelle directrice générale au CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Le Conseil des ministres a procédé récemment à la nomination de Caroline Dufour à titre de directrice générale du Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Elle agissait jusqu’à tout récemment comme directrice générale intérimaire, à la suite du départ à la retraite d’Antoine Déry.

Auparavant, elle était à la direction générale adjointe du CSS, et a occupé pendant plusieurs années le poste de directrice des Services éducatifs jeunes. « Cette nomination représente une très bonne nouvelle pour notre centre de services scolaire, et permettra d’assurer une continuité dans le travail amorcé par l’ensemble des équipes, dans l’atteinte des objectifs de notre Plan d’engagement vers la réussite », indique Jean-François Lévesque, président du conseil d’administration du CSS.