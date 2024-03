Nouvelle entente de partenariat entre Simon Dion-Viens et Rousseau Métal

Simon Dion-Viens, pilote dans la série canadienne de NASCAR, annonce le renouvellement de son partenariat avec Rousseau Métal.

Spécialisée dans la fabrication de rangement haut de gamme, l’entreprise possède une catégorie de produits spécifiquement dédiée au marché automobile. Établie dans la région de L’Islet depuis près de 70 ans, l’entreprise dispose d’une gamme de produits reconnus mondialement.

« Rousseau est une entreprise que je représente avec fierté depuis maintenant une quinzaine d’années. Je connais très bien leurs produits et je les utilise depuis longtemps. Les membres de mon équipe et moi-même travaillons avec les coffres Rousseau Metal lors de la préparation des bolides de course dans l’atelier, à la piste dans la ligne des puits, et aussi comme solutions de rangement à l’intérieur de ma remorque. Certains produits ont 15 ans de service et fonctionnent encore à la perfection », mentionne le pilote. Simon Dion-Viens et les membres de son équipe travaillent depuis les derniers mois au rafraîchissement des deux voitures de l’équipe ainsi qu’au matériel.

Pour l’année 2024, ils ont décidé d’effectuer les courses québécoises de la série canadienne de NASCAR, ce qui permettra de faire rayonner les partenaires dans la plus prestigieuse série de course automobile au pays.

Source : Simon Dion-Viens