Sainte-Anne-de-la-Pocatière : Une coupe d’arbres fait réagir

La coupe d’arbres matures en bordure de la route Sainte-Anne—Saint-Onésime fait réagir à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Une lignée de peupliers faux-trembles entre la route et les bâtiments de l’ancienne ferme fédérale est ce qui a disparu lors de la coupe, et qui a soulevé l’ire de plusieurs citoyens qui ont contacté Le Placoteux et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour manifester leur mécontentement.

Selon le maire Jean-François Pelletier, ces arbres auraient été coupés par la Ferme Jeandon de Saint-Roch-des-Aulnaies, aujourd’hui propriétaire des terres et des bâtiments jadis propriété du Centre de développement bioalimentaire du Québec.

« On comprend que c’est un choc quand on le voit, mais cette espèce de feuillus a une durée de vie d’environ 30 à 45 ans. Le temps était venu de les couper avant que le vide ne se crée dans le tronc, et qu’il ne soit plus possible de réutiliser le bois », a résumé M. Pelletier. Aucun règlement n’encadre la coupe d’arbres sur le territoire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et ce ne serait pas dans les cartons de la Municipalité d’en adopter un, car il n’y aurait pas d’abus à cet égard sur son territoire, de l’avis du maire. « Les souches seront enlevées par les propriétaires au courant de l’été, et une clôture sera installée par la suite pour permettre aux animaux d’aller pâturer à l’extérieur », a conclu Jean-François Pelletier.