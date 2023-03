Nouvelle exposition à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux d’inviter au vernissage d’Artefact par Sarah Poirier de Sainte-Madeleine. Il est prévu pour le mercredi 12 avril de 17 h à 19 h à La Mosaïque — Bibliothèque de La Pocatière. L’artiste multidisciplinaire Sarah Poirier présentera une exposition de photographies qui sort de notre zone de confort.

Après les beautés rurales du club photo Kamloup, Sarah Poirier fera découvrir les paysages abandonnés de la zone d’exclusion de Tchernobyl. Cette exposition fera voyager dans le temps et dans l’espace, dans une atmosphère post-apocalyptique. À cause de la qualité des photos, de la beauté étrange qui en émane, de la triste pertinence du sujet et des réflexions qui en jailliront, cette exposition est à voir.

Prenez note que l’exposition se terminera le 7 juin 2023. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi. Aimez la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière pour connaître les activités.

Source : Comité d’exposition de La Pocatière