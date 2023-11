Nouvelle mouture pour les bourses d’études de l’ITAQ

Profitant des journées portes ouvertes qui se tiendront le 18 novembre, au campus de La Pocatière, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) propose une nouvelle mouture à sa série de bourses d’études en y ajoutant cette fois davantage de programmes de formation admissibles à la prochaine cohorte de la session automne-hiver 2024-2025.

Rappelons que le projet ACTE! (Agir pour le Climat et la Transition Écologique), initié par la direction générale de l’ITAQ, vise à soutenir divers efforts pour lutter contre les changements climatiques, encourager différentes actions économiques et novatrices respectant une pratique durable du sol et de l’eau, mais aussi la santé des animaux et des gens. Cette année les bourses ACTE! se déclinent sous deux dimensions : ACTE — En région et ACTE Trajectoires.

ACTE – En région! soutient la mobilité en région avec dix bourses pour la rentrée d’automne 2024. L’ITAQ tient à soutenir les étudiants qui doivent quitter leur région natale pour étudier au campus de La Pocatière. Ces dix bourses de 7500 $ par année scolaire sont octroyées aux personnes qui habitent à plus de 50 km du campus de La Pocatière et qui sont inscrites au programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) ou au programme de Technologie de la production horticole agroenvironnementale (TPHA).

Au terme de leurs études, les dix récipiendaires de la bourse ACTE — En région! se verront offrir une aide financière individuelle de 22 500 $ selon les critères mentionnés en ligne. « La bourse m’aide à participer aux activités sociales liées aux études. Par exemple, je me sens moins restreint par le budget pour participer à des repas multiculturels. De plus, même si je suis toujours en questionnement à quitter La Pocatière pour un stage, la bourse m’enlève le stress de, peut-être, devoir payer deux loyers », affirme Alexandre Paquet, étudiant TPQA.

Portes ouvertes

Autant les élèves du secondaire, les étudiants de niveau collégial que les adultes en processus de retour aux études dans un programme technique sont invités aux journées portes ouvertes. Il s’agit du moment idéal pour valider leur choix de programme, mais surtout pour découvrir leur futur campus et la panoplie des services mis à leur disposition. Une nouvelle visite générale du campus permettra aux visiteurs de voir l’ensemble des installations, autres que celles dédiées au programme convoité.

En s’inscrivant à l’avance, les intéressés pourront avoir une chance de remporter une bourse de 190 $, soit la valeur des frais de scolarité à une session d’études à l’ITAQ. L’inscription se fait par le biais du site web itaq.ca.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec