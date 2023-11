Trois nationalités mises en évidence au sud de la MRC de L’Islet

La septième édition des rencontres interculturelles et intergénérationnelles a eu lieu à Tourville le 28 octobre dernier. L’ABC des Hauts Plateaux a réuni 37 personnes intéressées à découvrir la Colombie, la République dominicaine et le Mali.

L’atelier culinaire a cette fois-ci permis à deux cuisiniers de préparer, avec les vingt participants, un repas aux accents colombiens (sancocho et riz avec poulet) et dominicains (poisson frit, salade de pommes de terre et betterave et haricots rouges et riz blanc).

Fernando et Francia ont partagé dans la bonne humeur ces recettes et des techniques typiquement latino-américaines qui ont fait la joie des papilles gustatives des 37 personnes présentes.

D’ailleurs, l’Épicerie Latinos, située à Québec, a tenu à participer à l’événement en offrant une partie de la nourriture gratuitement.

Du côté artistique, trois différentes activités ont été développées avec les 17 participants. D’abord, deux collages ont été réalisés : un vitrail sur un fond aux couleurs du Mali, puis un de cartons colorés et différents matériaux, tous deux représentant la femme malienne.

Ensuite, des tatouages au henné ont été créés avec passion par Bintou. L’art du henné est très utilisé au Mali lors de cérémonies joyeuses telles que le mariage et le baptême; jamais lors d’événements malheureux.

Cette fois-ci, ce sont huit nationalités présentes (Marocaine, Guatémaltèque, Ivoirienne, Dominicaine, Colombienne, Malienne, Mexicaine et Québécoise) qui ont permis la réussite de cette journée par le partage de connaissances sur les diverses cultures présentes. Prochains ateliers : 25 novembre.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux