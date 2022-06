Nouvelle ronde d’investissements à la Montagne du Collège

Les travaux visent essentiellement à remplacer toutes les structures en bois en fin de vie, comme les escaliers du sentier des grottes et le belvédère du sommet. L’usage de matériel naturel comme la pierre sera privilégié où c’est possible, mais les endroits à fort dénivelés conserveront des structures en bois. L’investissement pour cette année seulement tourne autour de 100 000 $.

L’an dernier, un investissement de 100 000 $ avait aussi été réalisé dans les sentiers de la Montagne du Collège. Encore une fois, ces travaux avaient été financés à hauteur de 80 % par le gouvernement et 20 % par la Corporation. Ceux-ci consistaient essentiellement à corriger les problèmes d’érosion qui avaient contribué à dénuder certaines roches dans les sentiers, les rendant apparentes ou coupantes dans certains cas, complexifiant une fois de plus la circulation dans les sentiers.

« On s’était concentré principalement sur la boucle du plateau et le sentier d’accès au belvédère du sommet. Le chantier avait permis d’apporter plusieurs correctifs, mais on ne s’attendait pas à ce que l’ensemble de la subvention serve qu’à ça. C’est pourquoi on a réappliqué sur le programme de financement cette année », poursuit le vice-président.