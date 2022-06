Aires protégées au Bas-Saint-Laurent : Québec avance, mais ne doit pas s’arrêter là

Le CREBSL comprend que le territoire d’intérêt proposé pour le lac de l’Est inclut une zone à fort potentiel éolien et que des appels d’offres sont en cours. Bien qu’il aurait préféré que le lac de l’Est soit inclus dans l’annonce, ce qui aurait été possible, le CREBSL mise sur le fait que les promoteurs sont bien au fait de ce territoire d’intérêt et qu’ils éviteront d’y positionner des éoliennes dans leurs projets à déposer cet été. Les acteurs soutenant la démarche depuis dix ans doivent persévérer, avec le soutien du CREBSL, afin que ce dernier jalon vienne compléter l’épine dorsale du réseau régional d’aires protégées.

Le CREBSL rappelle que trois des sept territoires d’intérêt de la région (Chic-Chocs, rivière Assemetquagan et rivière Patapédia) ont été désignés à titre de réserves de territoire à des fins d’aire protégée (RTFAP) en décembre 2020. L’annonce d’aujourd’hui ajoute trois nouveaux territoires (réserve Duchénier, rivière Causapscal et rivière Cascapédia), ce qui nous rapproche de l’objectif régional. Il reste donc un seul territoire sans aucune annonce de protection : le lac de l’Est.

« Le CREBSL salue cette annonce, car il travaille depuis plus d’une décennie dans cette démarche avec l’aide de nombreux partenaires régionaux et nationaux. L’organisation est prête à poursuivre le travail afin que ces territoires bénéficient enfin d’un statut légal de protection », déclare Patrick Morin, directeur adjoint du CREBSL.

Le CREBSL tient à souligner qu’il reste des étapes importantes à franchir dans le processus de création des aires protégées. Il est primordial qu’un statut légal de protection soit accordé rapidement aux six territoires retenus. Pour ce faire, le gouvernement doit enclencher le processus menant à cette désignation légale le plus tôt possible. Ce sera alors l’occasion pour le CREBSL, les intervenants régionaux et locaux de se faire entendre, notamment sur la délimitation finale des aires protégées. Dans un contexte de changements climatiques et de crise de la biodiversité, le gouvernement doit montrer sa réelle volonté d’agir en attribuant rapidement un titre d’aire protégée à ces territoires.