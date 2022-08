Noyade au Lac Trois Saumons

Un homme de 36 ans s’est noyé alors qu’il nageait au Lac Trois Saumons à Saint-Aubert dans L’Islet. L’événement est survenu en après-midi dimanche. Il aurait été victime de difficultés dans l’eau et ne portait pas de veste de flottaison. Il a malheureusement sombré dans le lac. Son corps a été repêché en soirée. «Mes pensées accompagnent ses compagnons qui l’accompagnaient et sa famille outre-mer. Une mention spéciale aux unités d’urgence (pompiers et ambulanciers) de la municipalité de Saint-Aubert pour leur travail remarquable, la Sûreté du Québec, leurs plongeurs pour leur efficacité ainsi que les intervenantes du CLSC pour avoir accompagné les camarades de la personne tragiquement décédée», a écrit Bernard Généreux».