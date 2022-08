Marche pour la médecine vétérinaire : Le Cégep ne sera pas présent

Le Cégep de La Pocatière n’enverra pas de représentant à la marche organisée par les élus et la Chambre de commerce, qui souhaitent mobiliser le milieu au sujet du dossier de médecine vétérinaire qu’on aimerait bien voir à l’ITAQ plutôt qu’à l’UQAR de Rimouski.

« Nous ne comptons pas être présents à cette marche comme notre position est toujours la même qu’à la fin de la dernière année académique », a précisé Frédéric Busseau, coordonnateur du Service des communications.

Rappelons que les membres du comité de mobilisation et la Chambre de commerce de Kamouraska – L’Islet invitent la population des MRC de Montmagny, de L’Islet, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup à une grande marche de mobilisation qui aura lieu le dimanche 11 septembre prochain. Les gens sont invités à se réunir à l’hôtel de ville de La Pocatière dès 13 h 30, la marche se mettra en branle à 14 h pour se rendre sur les terrains de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. L’objectif de cette activité de mobilisation est de dire haut et fort au gouvernement Legault que la région désire que l’option La Pocatière soit considérée pour l’implantation du programme de médecine vétérinaire.

Le Cégep, un collaborateur de l’ITAQ, rappelle qu’il a toujours ouvert à être un partenaire de différents projets.

« Le Cégep n’a pas été impliqué dans ce projet de formation en médecine vétérinaire et, à cette heure-ci, nous concentrons nos efforts sur le comité de réflexion lancé dans les dernières semaines et qui se veut proactif sur l’avenir de l’éducation agricole et auquel nous participons en lien avec de futurs projets. Nous serons toujours ouverts à de potentielles propositions de collaboration, mais nous croyons qu’il est surtout important d’être proactifs, ce qui est d’ailleurs un des objectifs de ce comité », ajoute M. Busseau.

Le comité en question lancé par la députée Marie-Eve Proulx, qui s’est récemment désistée de la prochaine élection, devrait continuer sa mission, a d’ailleurs assuré le maire de La Pocatière Vincent Bérubé.

Au niveau de la médecine vétérinaire, dans une étude d’opportunité commandée à l’automne 2020, le Cégep et l’ITAQ donnaient leurs appuis pour amener la médecine vétérinaire décentralisée dans la région du Bas-Saint-Laurent, plus précisément à l’UQAR.

Ce n’est que plus tard que les élus et le milieu ont constaté que La Pocatière n’avaient pas été considérée pour cette offre. Il est toutefois mentionné dans le rapport qu’on fera appel à l’ITAQ de La Pocatière dès la deuxième année afin d’intégrer « l’approche équine », l’Institut étant jugé comme possédant déjà toute l’infrastructure et l’expertise nécessaires à l’enseignement de l’approche et la manipulation sécuritaire des chevaux.