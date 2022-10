Océan Vert sur la glace

Le projet Océan Vert, fruit d’un partenariat entre l’entreprise Inno-3B et le grossiste en fruits et légumes Courchesne Larose, n’a toujours pas livré ses premiers légumes-feuilles. Lors de l’annonce de l’aide financière gouvernementale l’an dernier , tout pointait pourtant vers un démarrage immédiat de la production.

Un an plus tard, il s’avère que les opérations d’Océan Vert sont actuellement sur pause, selon ce qu’a appris Le Placoteux . Le site internet indique d’ailleurs « Plus de détails à venir » sous la description de l’entreprise. La directrice marketing Fernande Bernier précise que les délais de livraison au chapitre des tours de production et de certains équipements expliquent la situation.

Or, un an plus tard, ces mêmes problèmes d’approvisionnement qu’on attribue à la COVID-19, mais cette fois du côté des équipements, sont ce qui retarderait l’envol d’Océan Vert, de l’avis de Fernande Bernier. « Le projet n’est pas mort, et on souhaite fortement pouvoir débuter la production au début de 2023 », a-t-elle assuré, avouant du même coup ne pas avoir d’information à savoir si l’aide financière versée par le gouvernement du Québec l’an dernier venait avec des conditions à respecter pour Océan Vert.