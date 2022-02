Offre sportive pour les jeunes de première et deuxième secondaire : L’École polyvalente La Pocatière lance le programme Multi-Sports

L’École polyvalente La Pocatière (EPLP) offrira, dès la prochaine rentrée scolaire, le programme Multi-sports. Ce programme sera réservé aux élèves de première et de deuxième secondaire.

Les disciplines qui leur seront présentées, en alternance, sont le baseball, l’ultimate frisbee, le basketball, le volleyball, le football et l’athlétisme. De plus, l’inscription des jeunes aux Multi-sports leur permettra de se préparer à intégrer, dès leur troisième secondaire et s’ils le souhaitent, le Programme études-sports-musique (PESM), un programme offert aux jeunes sportifs de troisième à cinquième secondaire exclusivement. « Depuis plusieurs années, les jeunes sportifs du premier cycle réclament l’accès à une concentration sportive dès leur arrivée au secondaire. En implantant le Multi-sports, on répond à cette demande et on permet aux jeunes athlètes d’explorer six sports différents dans le cadre de leurs entraînements. Ainsi, ils pourront faire un choix éclairé de discipline sportive », a expliqué Mme Kathy Fortin, directrice de l’EPLP.

L’EPLP innove en présentant, pour la première fois dans l’histoire de l’école, une offre d’entraînement en baseball au sein d’un programme pédagogique. « Ce sport, populaire à La Pocatière, saura sûrement plaire aux jeunes qui s’inscriront au programme Multi-sports. D’autant plus qu’ils auront accès à un espace professionnel de jeu et d’entraînement qui se trouvera pratiquement dans la cour arrière de la polyvalente », a ajouté Mme Fortin. En effet, dès l’été 2022, les élèves auront accès à un nouveau terrain à deux pas de l’EPLP. Celui-ci sera situé sur une parcelle municipale située directement à l’arrière de l’école. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à un partenariat entre la Ville de La Pocatière, l’Association de Baseball mineur et le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

D’une durée de deux ans, le programme Multi-sports permettra de concilier des objectifs scolaires et sportifs, et ce, tout en accordant la priorité à la réussite académique. Le nouveau programme vise la persévérance scolaire. Ainsi, le sport deviendra un tremplin à la réussite scolaire des élèves-athlètes. Soulignons enfin que les entraînements, offerts par des spécialistes dans leur domaine, répondront aux exigences du modèle de Développement à long terme de l’athlète.

Source : CSS Kamouraska–Rivière-du-Loup