Rivière-du-Loup : Une maison pour adultes autistes pourra accueillir des Kamouraskois

La Maison l’autnid de Rivière-du-Loup accueillera ses premiers adultes autistes l’automne prochain. Des personnes du Kamouraska pourront y habiter.

La maison sera en fait ouverte aux candidats de tout le Bas-Saint-Laurent. Au moins une résidente de Saint-Germain a déjà montré de l’intérêt. « Ce ne sera pas qu’une résidence, il y aura aussi le service de gardiennage de fin de journée et de congé pédagogique pour les enfants handicapés du secondaire (12-21 ans) et on ouvrira deux jours un autre Centre de jour », précisait Isabelle Marquis, présidente de l’organisme.

Ce projet germe depuis de nombreuses années, au moins 2016, mais a été ralenti par la pandémie, qui n’était pas favorable à la campagne de financement. En ce mois de février, le pied a été mis sur l’accélérateur.

Le projet de La Maison l’autnid prévoit la conversion de l’ancien presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup en résidence pour adultes autistes. L’organisme a officiellement lancé, le 14 février, une campagne de financement qui a déjà rapporté près de 430 000 $ en dons confirmés, engagés ou reçus sur un objectif total de 750 000 $.

Les plans et devis du réaménagement intérieur seront bientôt complétés et la procédure d’appel d’offres sera lancée au cours de mois de mars afin de procéder au choix de l’entrepreneur responsable du projet et aux demandes de permis en avril. « Nous comptons démarrer les travaux durant le mois de mai pour une livraison envisagée à l’automne 2022 », indique Mme Marquis.

Pour les adultes autistes qui se qualifieraient, il est encore possible de s’adresser au CISSS qui s’occupe du processus de qualification des résidents.

Un peu comme l’Envol à Saint-Pascal avec des résidents ayant des limitations, la mission de l’organisme La Maison l’autnid est de favoriser l’épanouissement et l’intégration des personnes autistes en leur offrant un milieu de vie stable et adapté à leur niveau d’autonomie. La résidence évitera de reproduire un cadre institutionnel en proposant un environnement de logement social à coût modique offrant une ambiance familiale.

Le volet gardiennage et de répit diffèrent donc au niveau des services offerts à Saint-Pascal.