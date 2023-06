On s’invite au Jardin floral le 17 juin

Le samedi 17 juin 2023, la Journée nationale du jardin se veut une célébration des jardins partout au Québec. Le Jardin floral de La Pocatière soulignera cette journée avec une visite de son parc horticole animée par Suzanne Hardy.

Botaniste, auteure et conférencière réputée, Suzanne Hardy s’intéresse depuis plusieurs années aux arbres remarquables du Québec. Elle a publié plusieurs livres sur le sujet qui seront disponibles sur place.

Le circuit animé des jardins thématiques, cascades et belvédères vous fera découvrir un écosystème vivant en constante transformation. Voici une belle occasion pour découvrir la richesse botanique et les secrets historiques du Jardin floral de La Pocatière.

La visite d’une durée de 1 h 30 convient à tous les publics et débute à 10 h. Bienvenue aux amateurs de jardinage, aux familles et aux visiteurs.

Tout au long de l’été, le Jardin s’anime en offrant des activités éducatives en lien avec l’agriculture urbaine, la biodiversité et l’horticulture. La présidente Kathleen Aubry invite toute la population à venir découvrir et se détendre au Jardin cet été. « Laissez-vous charmer par un jardin exceptionnel et profitez de votre visite pour vous divertir, ralentir et pour respirer le parfum des fleurs », a-t-elle ajouté.

Pour informations ou réservations, info@jardinfloraldelapocatiere.com. Pour en connaître plus sur la programmation estivale, visitez le www.jardinfloraldelapocatiere sous l’onglet événements.

Source : Jardin floral de La Pocatière