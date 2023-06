Chronique Ateliers Mon-Choix : Vers une transition socioécologique

Le 5 juin était la Journée mondiale de l’environnement, lancée par l’Organisation des Nations unies en 1972. Elle vise, entre autres, à amener les peuples à devenir les agents actifs du développement durable et équitable.

Ainsi, il y a plus de 40 ans, l’appel était lancé. De nombreux scientifiques, chercheurs et lanceurs d’alerte concernant les phénomènes liés au réchauffement climatique ont publié sur le sujet. Divers mouvements alternatifs ont pris forme dans le monde, qu’ils soient sociaux, écologistes, environnementalistes, féministes, ou axés sur les modes de vie, notamment de simplicité volontaire, etc.

Des groupes de personnes militantes se sont formés sur les plans local, régional et provincial pour promouvoir un mode de vie volontaire plus convivial, respectueux de la nature, juste et équitable. Tous ces gens voulaient mettre en lumière les effets néfastes de la surconsommation et de la croissance à tout prix sur l’environnement et la société. Des alertes qui ont eu peu d’effets, et l’inévitable est devenu réalité.

Aujourd’hui, nous constatons les effets néfastes des changements climatiques qui produisent des désastres majeurs un peu partout sur la terre.

Nous parlons maintenant de transition socioécologique, c’est-à-dire une transition vers « une économie écologique et sociale » pour emprunter les mots de Laure Waridel. Un changement de nos modes de vie, de nos modes de production et de consommation, et du vivre ensemble, afin de favoriser le mieux-être de tous, maintenant et pour le futur.

Cette transition doit s’opérer à toutes les échelles de notre société, et viser à mettre en place un modèle de développement résilient et durable afin d’atteindre un équilibre entre les besoins des humains et la capacité de notre planète à y répondre.

Les Ateliers Mon-Choix en action!

La transition est également l’occasion de renforcer le tissu social. La solidarité et le travail en commun sont nécessaires à la mise en œuvre de ces changements. Au cours des dernières années, les initiatives de transition se sont multipliées partout, notamment dans notre région.

Les projets d’économie sociale et d’économie circulaire en sont des exemples, comme il s’en réalise aux Ateliers Mon-Choix. La transition socioécologique passe par nos valeurs humaines et environnementales, lesquelles s’incarnent dans les programmes d’intégration en emploi, et par des actions de récupération, de recyclage et de transformation en partenariat avec diverses entreprises.

Par exemple, le déchiquetage de papiers confidentiels a permis de retourner à une entreprise de transformation plus de 1300 tonnes de papier. Nous remercions nos nombreux partenaires et les citoyens pour leur confiance.

Nous récupérons et réparons des vêtements pour leur redonner une seconde vie, et transformons ceux qui ne sont plus aptes à être portés en divers articles utiles et uniques; nous valorisons les vêtements de travail d’entreprises en enlevant leur identification pour les rendre disponibles à la vente. Nous récupérons, lors du déchiquetage de documents, les pince-notes repliables pour les vendre au rabais.

Des petits gestes locaux ayant un impact positif. Lorsqu’ils sont en adéquation avec d’autres organisations, l’effet est augmenté pour notre environnement. Soyons solidaires!

Collaboration spéciale : Monique Côté, Ateliers Mon-Choix