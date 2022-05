Opinion du lecteur sur le Camping du lac de l’Est

« Écris ! N’écris pas ! », me suis-je demandé plusieurs fois. Finalement, je me suis dit que je devais bien cela à mes amis du Camping du lac de l’Est.

En effet, j’ai passé une belle préretraite de 11 ans (2003 à 2013) au dit Camping. Plusieurs m’ont demandé mon opinion au téléphone et sur les réseaux sociaux. J’y ai travaillé en tant que gardien (espèce de fait-tout) et ensuite en tant que responsable de l’entretien.

Le respect était la clef et ça devenait mutuel. Si j’étais mal pris avec un ou des jeunes venus pour la foire, je n’avais qu’à parler un peu plus fort qu’à l’habitude et quelques saisonniers venaient m’aider à rétablir l’ordre. Si j’avais des travaux à faire et que je manquais d’expérience, j’obtenais des campeurs des conseils et de l’aide-bénévole.