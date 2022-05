Tendance à la baisse: la Santé publique précise qui devrait avoir la 3e et 4e dose de vaccin

La direction de Santé publique nationale a émis mercredi ses recommandations claires et à jour au sujet de la 3e et la 4e dose de vaccin dans le contexte actuel.

La situation épidémiologique va vraiment dans le bon sens, a lancé d’entrée de jeu le directeur national par intérim Luc Boileau. La tendance se poursuit. En effet, les décès et hospitalisations ne cessent de décroître.

La Santé publique souhaitait donc clarifier la situation de la vaccination au Québec avec des recommandations claires, lors d’un point de presse tenu mercredi après-midi.

Pour ce qui est de la 3e dose de vaccin contre la COVID-19, elle demeure recommandée chez les plus de 18 ans. On la propose aussi aux adolescents de 12 à 17 ans qui présentent des risques. Un adolescent en santé pourrait aussi la recevoir, mais ce n’est pas recommandé.

Rappelons que l’intervalle entre la 2e et 3e dose doit être d’au moins trois mois.

La 4e dose est proposée présentement aux personnes qui résident dans les CHSLD et dans les résidences de personnes âgées. Les personnes âgées de 80 ans et plus qui habitent leurs maisons ou les immunosupprimés devraient aussi recevoir cette dose. «Si on ne fait pas partie de cette clientèle, il n’y a pas vraiment d’avantages. Mais les personnes qui le souhaitent pourraient la recevoir, mais elles ne sont pas ciblées par une recommandation forte dans un contexte de sixième vague qui descend», a dit clairement Luc Boileau.

Rappelons que le port du masque ne sera plus obligatoire dès ce samedi dans les lieux publics, mettant fin à la dernière mesure importante en lien avec la pandémie. Il sera requis dans le transport en commun et dans des endroits comme les hôpitaux et cliniques médicales.