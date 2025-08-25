Paramédics : La conversion de l’horaire de faction désormais en vigueur

Après huit années de mobilisation et de démarches politiques, la conversion de l’horaire de faction pour les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli est désormais une réalité. En effet, depuis le dimanche 24 août dernier, l’ambulance locale fonctionne selon un horaire complet de 24 heures sur 24, avec un maintien d’une deuxième ambulance en service partiel, soit huit heures par jour en semaine et dix heures les fins de semaine.

« Ce fut véritablement un moment privilégié lorsque nous avons commencé avec la nouvelle façon de faire. C’est à ce moment que j’ai constaté que la conversion était bel et bien entamée », déclare Stéphane Lévesque, porte-parole du comité Action citoyenne L’Islet-Nord, et président de la section locale Saint-Jean-Port-Joli de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ).

Cette avancée s’accompagne également de la mise en place d’un schéma de déploiement dynamique permettant de mieux coordonner les ressources ambulancières entre Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny. Rappelons que le montant récurrent de l’investissement de Québec pour cette conversion est de 960 000 $ par année.

Un long combat récompensé

L’aboutissement de ce dossier s’inscrit dans une démarche amorcée en 2018 qui réclamait la conversion complète de l’horaire, ainsi que le maintien de la deuxième ambulance. Tout au long du processus, plusieurs acteurs municipaux ont contribué à maintenir la pression. La résolution initiée par la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, et adoptée à l’unanimité par toutes les municipalités de L’Islet-Nord en novembre 2019, a d’ailleurs constitué un moment décisif.

Le maire Normand Caron, également préfet de la MRC de L’Islet, a joué un rôle déterminant en appuyant le projet, tout comme le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest qui a rencontré à plusieurs reprises le comité. « Le succès de cette conversion repose aussi sur l’appui indéfectible des figures politiques locales. Le maire Caron s’est fortement démarqué par son leadership et son engagement constant, d’abord pour sa municipalité, puis à titre de préfet, en soutenant sans relâche l’amélioration de la desserte préhospitalière. Le député a également joué un rôle clé dans le dénouement positif de ce dossier névralgique pour la région », ajoute M. Lévesque.

En effet, reconnu pour son écoute et son sens de l’initiative, Mathieu Rivest a rapidement entrepris des démarches auprès de son caucus afin de régler définitivement la problématique. « Le jour de l’annonce officielle, il a même tenu à être le premier à transmettre la bonne nouvelle, tout en veillant à ce que l’investissement couvre non seulement la conversion complète à l’horaire 24/24, mais aussi le maintien du budget pour la deuxième ambulance. Nous sommes par ailleurs le seul endroit en Chaudière-Appalaches à avoir bénéficié d’une reconversion de la sorte », explique le représentant syndical.

Le rôle des médias locaux

Dans ses remerciements, le comité a tenu à souligner l’importance du travail des médias régionaux qui, par leur couverture soutenue, ont contribué à maintenir le dossier sur la place publique.

« La question à savoir si les médias locaux ont une grande importance dans les décisions qui touchent le quotidien de la population trouve sa réponse ici et maintenant. C’est sans hésiter que j’affirme que cette victoire est également la vôtre », déclare Stéphane Lévesque aux médias, visiblement heureux de cette victoire régionale.

Toujours aux aguets

Même si le comité a atteint l’entièreté de ses cibles, il se garde cependant un droit de réserve dans le cas où la situation l’exigerait. « Le comité a atteint 100 % de ses objectifs, mais comme le maire Caron l’a mentionné, il faut rester vigilant pour la suite. Une coupure ou une réaffectation, ailleurs, du budget à la suite d’un choix du gouvernement ou de ses instances restent toujours dans le domaine du possible. Dans l’éventualité d’une baisse de l’offre de service à la population, nous nous réservons le droit d’intervenir rapidement en force », conclut M. Lévesque.

Une amélioration concrète pour la population

Avec la fin de l’horaire de faction et le nouveau modèle de déploiement, la couverture ambulancière est appelée à être plus efficace et réactive. Le jumelage des ressources entre Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny doit permettre d’assurer une meilleure desserte sur l’ensemble du territoire, réduisant les risques d’absence de couverture lors de débordements.

Ce changement structurel représente donc une avancée majeure pour la sécurité et la santé des citoyens de L’Islet-Nord, tout en améliorant la capacité de rétention et d’attractivité de la région. Pour plusieurs, il s’agit non seulement d’une amélioration des services, mais aussi d’une reconnaissance du travail acharné des citoyens, des élus et des partenaires qui se sont mobilisés pour le bien commun pendant huit ans.