Paramédics : Visite-surprise au bureau de Marie-Eve Proulx

Des représentants de la section locale de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ, section locale SCFP 7300) de Saint-Jean-Port-Joli se sont rendus directement au bureau de circonscription de la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, pour faire passer leurs messages.

En matinée du 6 décembre, les paramédics ont fait savoir aux représentantes de la députée qu’ils étaient sans convention collective depuis plus d’un an et demi, mais surtout que l’horaire de faction des paramédics de Saint-Jean-Port-Joli devait être remplacé par un horaire régulier.