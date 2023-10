Parcours éphémère à Saint-Pascal : Les gagnants connus

Le samedi 30 septembre dernier, à l’occasion des Journées de la Culture, a eu lieu l’inauguration du Parcours éphémère. Près de 150 personnes, artistes, députés et curieux de l’art éphémère étaient présents à l’activité.

Le parcours était parsemé de 19 œuvres d’art éphémères éparpillées tout au long du sentier de la montagne à Coton. Il sera présenté jusqu’à ce que la nature fasse son travail, ou que les premières neiges arrivent.

De toutes les magnifiques œuvres d’art, certaines ont retenu l’attention du public et du Comité Art et Culture de Saint-Pascal, Ville en santé. L’œuvre de l’équipe de Manon Weber, Josée Bourgoin et Élisabeth Leblanc, intitulée Mille et une nuits, est sans aucun doute celle qui a marqué à la fois le public et le comité par sa splendeur et sa féérie, suivie de Légèreté de Bénédicte Sainte et ses enfants, et enfin celle de Sylvie, Lorraine et Bertrand Soucy intitulée Force familiale.

Pour ces trois participants, Saint-Pascal a offert à chacun 100 $ sous forme d’argent des Gens d’affaires de Saint-Pascal. Un dernier prix de participation tiré au sort a été décerné à Bernard Plante pour l’œuvre intitulée Se débrancher, se rebrancher.

Rappelons que cette initiative vise à développer la curiosité et les aptitudes artistiques de toute la population de la région. Ce projet est incontestablement le début d’une longue lignée de parcours éphémères à Saint-Pascal. Le comité Art et Culture envoie déjà le message à la population du Kamouraska et des alentours de se préparer pour 2024.

Source : Ville de Saint-Pascal