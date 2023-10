CISSS du Bas-Saint-Laurent : Retour du masque à certains endroits

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population que le masque de procédure est à nouveau exigé dans certains secteurs de ses centres hospitaliers, et ce, pour les usagers, les visiteurs, les proches aidants, les travailleurs et les médecins lors de soins et services à moins de deux mètres.

Les secteurs suivants sont spécifiquement visés par cette mesure : les urgences (incluant les salles d’attente), les soins intensifs, les unités d’hospitalisation de courte durée, les unités de réadaptation, les unités de psychiatrie, en hémodialyse, en oncologie et en néonatalogie.

Selon l’évolution de la situation épidémiologique, d’autres secteurs de ces établissements pourraient s’ajouter à la liste. Cette mesure est rendue nécessaire en raison d’une recrudescence des cas de COVID-19 dans les milieux de soins, de la grande vulnérabilité des usagers dans les centres hospitaliers et du début de la saison des infections respiratoires.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent