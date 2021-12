Parcours Fil Rouge dévoile sa nouvelle vitrine Web 

Parcours Fil rouge annonce la mise en ligne de son nouveau site web www.filrougeinc.com. On pourra y découvrir les différents produits, actualités et plus encore.

Plus attrayant et facile à parcourir, il s’adapte à l’évolution de l’organisme et aux goûts des utilisateurs et des explorateurs. En plus, il forme un tout avec la nouvelle image et l’application web Passeurs de mémoire, repensées par iXmédia.

Parmi les nouvelles fonctionnalités du site www.filrougeinc.com, signalons la géolocalisation des stations des Circuits Fil Rouge et des Marqueurs Familles. Puisque les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à utiliser les appareils mobiles, le site s’y adapte. Sa conception visuelle améliore la lisibilité des contenus et sa structure facilite la navigation et le référencement.