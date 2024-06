Participez au financement de la bande dessinée Baptême dans le feu

Les amateurs de bandes dessinées d’horreur ont de quoi se réjouir. Les Chroniques du Grimoire noir annoncent le lancement en prévente de leur prochain album, Baptême dans le feu. Ce nouvel opus, illustré par Louis Paradis, natif de Rivière Ouelle, et scénarisé par Nick Micho, promet de plonger les lecteurs dans un univers sombre et captivant.

Dans une démarche inédite, Baptême dans le feu est mis en prévente sur deux plateformes de financement participatif : Kickstarter et Ulule. « Cette stratégie vise à toucher à la fois les fans francophones et anglophones, offrant à chacun la possibilité de soutenir la création de cette bande dessinée prometteuse », note Louis Paradis. Avec un objectif initial de 666 $ sur chaque plateforme, chaque contribution servira à concrétiser ce projet ambitieux.

Plongée dans les ténèbres

De l’aveu de Nick Michaud, Baptême dans le feu se distingue par son récit envoûtant et ses illustrations saisissantes. « Les lecteurs sont entraînés dans une histoire où l’obscurité règne en maître, peuplée de personnages intrigants et de rebondissements inattendus. Ainsi, nous continuons de repousser les limites de l’imagination avec cette nouvelle aventure. »

L’histoire de Baptême dans le feu est centrée sur Philippe et Julia, un couple qui découvre avec horreur que leur fils décédé est en enfer. Désespérés, ils se tournent vers une voyante qui leur propose un rituel de baptême pour sauver leur enfant. Mais pour y parvenir, Philippe et Julia doivent entreprendre un voyage périlleux en enfer, confrontant les aspects les plus sombres de l’humanité. Ce récit promet d’être une odyssée à la Dante, avec une touche de vice et de malsain.

Les préventes de Baptême dans le feu ne sont pas seulement une occasion d’acquérir un exemplaire anticipé de cette BD tant attendue., mais représentent également un soutien crucial pour l’équipe créative des Chroniques du Grimoire noir, en leur permettant de continuer à produire des œuvres de qualité.