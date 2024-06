Une programmation hors murs pour la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon a concocté une programmation hors murs pour l’année 2024-2025. Malgré le projet majeur de rénovation de la Salle, l’organisme veut garder les arts vivants bien présents sur l’ensemble du territoire.

Le Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska, la salle du Club FADOQ de La Pocatière, la cour intérieure et l’auditorium de l’Institut de technologie agricole du Québec (ITAQ) et la Médiathèque de Sainte-Perpétue-de-L’Islet, sont les salles retenues par la Corporation pour y présenter des spectacles au courant de l’année.

Comme depuis plusieurs années, l’organisme accueillera tout le milieu scolaire, le préscolaire et les centres de la petite enfance. Ainsi, de septembre 2024 à avril 2025, des spectacles de théâtre, d’humour, de chanson et d’art de la parole s’adressant aux jeunes et au grand public avec entre autres Mélanie Ghanimé, Alexandre Poulin et David Goudreault, seront présentés à divers endroits.

La programmation complète est disponible au salleandregagnon.com, chez Métro Plus Lebel à La Pocatière et le jour de l’événement, à la porte de la salle. Tous les billets sont vendus en admission générale.

Source : Salle André-Gagnon