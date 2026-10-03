Partielle à Sainte-Perpétue : Une lutte à quatre le 18 octobre

La table est maintenant mise à Sainte-Perpétue en vue de l’élection partielle du 18 octobre. Quatre candidats tenteront de mettre la main sur le poste de conseiller municipal numéro 1, laissé vacant à la suite de la démission de Rémi Bourgeault.

La période de mise en candidature a officiellement pris fin le vendredi 18 septembre à 16 h 30. Étienne Fortin, Denis-Paul Ouellet, Marylou Mercier et Céline Avoine seront donc les quatre candidats en lice.

Les citoyens pourront se prévaloir du vote par anticipation le dimanche 11 octobre de 12 h à 20 h, avant la tenue du scrutin une semaine plus tard, le dimanche 18 octobre de 10 h à 20 h. Dans les deux cas, le vote aura lieu à la salle de l’Âge d’or située au 8, rue des Bouleaux Ouest à Sainte-Perpétue.

La Municipalité invite les électeurs à s’informer sur les différentes candidatures avant de faire leur choix. La présidente d’élection, Lysiane Mercier, demeure également disponible pour répondre aux questions entourant le déroulement de cette élection partielle.