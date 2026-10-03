Trièdre plongera le public dans une musique bruitiste

Le groupe Trièdre présentera une performance sonore bruitiste intitulée Origine, le dimanche 18 octobre à 16 h à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt de Saint-André-de-Kamouraska, dans le cadre d’une soirée consacrée à la danse et à la musique expérimentale.

La prestation fera appel à des instruments électroniques, des percussions métalliques, des microphones de contact et des dispositifs interactifs. Inspirée des grands courants de la musique concrète et électroacoustique, Origine proposera un univers décrit comme sombre et dense, composé de matières complexes et organiques.

Trièdre est formé de trois créateurs, Jean Breton, Robin Servant et Rémi Leclerc, tous actifs dans différents projets de musique actuelle et expérimentale, dont plusieurs au Bas-Saint-Laurent. Leur performance sera accompagnée d’un visuel interactif présenté sur des écrans cathodiques, rappelant les travaux des pionniers de l’imagerie numérique.

La soirée comprendra également Vortex, une œuvre chorégraphique de Sébastien Provencher, ainsi que The fleeting light of love and grief, une performance instrumentale de style krautrock de Roy Vucino et Lydia Wener.

Cette soirée d’avant-garde s’inscrit dans la cinquième édition du projet collectif L’An in, qui réunit arts visuels et performances. L’événement se déroule les 16, 17, 18, 23 et 24 octobre au Centre d’art de Kamouraska et à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt de Saint-André-de-Kamouraska. L’entrée se fera sous forme de contribution volontaire.

Source : Maison culturelle Armand-Vaillancourt