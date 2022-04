Pas de champignons… pas d’humanité…

Trop souvent ignorés, complètement sous-estimés et même détestés à tort, redonnons aux champignons la reconnaissance qu’ils méritent. Saviez-vous que l’ensemble des écosystèmes que nous connaissons, ainsi que l’humanité elle-même, n’existerait pas sans la présence des champignons ?

Par Pascale G. Malenfant

Notre monde se divise en plusieurs règnes qui permettent de classer les êtres vivants. On connait bien le règne des animaux et celui des végétaux, mais on ignore souvent que les champignons ont leur propre règne. On estime que le nombre total d’espèces que compte la planète se situe entre 2,2 et 3,8 millions.[1] Quelque 144 000 espèces de champignons ont été nommés et classés jusqu’à présent et on les retrouve dans presque tous les milieux. Au Québec seulement, 3 198 espèces de champignons étaient répertoriées en 2021[2]. Premier constat : les champignons sont des êtres vivants « à part », extrêmement nombreux et polyvalents, ce qui révèle leur incroyable capacité d’adaptation.

Nous sommes tous d’accord, si l’humanité habite aujourd’hui les continents de la planète, c’est que voilà très très longtemps, la vie a pu sortir des océans pour coloniser le monde terrestre… Saviez-vous que nous devons l’établissement des végétaux sur terre aux champignons ? Comme expliqué par plusieurs scientifiques, c’est la symbiose plante-champignon (une collaboration intime bénéficiant aux deux) qui a permis aux végétaux de s’adapter aux conditions de vie terrestre. Deuxième constat : les champignons ont joué un rôle majeur dans l’évolution et l’existence des environnements et des populations tels que nous les connaissons aujourd’hui. Incroyable n’est-ce pas ?

Avez-vous déjà réfléchi au fait que nous devons fournir un exigeant travail de fertilisation aux champs ou au potager pour obtenir une récolte productive alors que d’énormes forêts poussent naturellement ? Eh oui ! On doit cette prouesse de fertilisation aux champignons ! C’est que 95 % des végétaux de la planète vivent en association avec les champignons. Sans eux, l’accès à l’eau et aux minéraux serait bien plus difficile. Cette réalité biologique, quelque peu oubliée dans l’évolution de l’agriculture moderne, commence à être davantage intégrée dans nos pratiques avec l’utilisation de mycorhizes (spores de champignons) et les méthodes de culture plus vertes qui favorisent davantage les champignons du sol. Troisième constat : Les processus naturels de fertilisation impliquant les champignons sont une haute biotechnologie que nous gagnerions à utiliser davantage pour obtenir un environnement plus sain, verdoyant et productif.

Ces trois constats ne sont qu’une introduction aux différents rôles que jouent les champignons dans notre monde. Réfléchissez un instant, personne ne s’étonne de l’omniprésence des végétaux dans nos vies (alimentation, textile, médicament, santé naturelle, boisson, paysage, environnement, etc.) Et si les champignons méritaient qu’on leur laisse une aussi grande place ? Parce que, bien honnêtement, leurs potentiels sont aussi nombreux qu’extraordinaires !

[1] FAO et PNUE. 2020. La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et activité humaine. Rome.

[2] Base de données, Les champignons du Québec, visitée le 15 novembre 2021, Lien : www.mycoquébec.com