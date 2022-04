Tourisme : Les télétravailleurs, une clientèle à laquelle s’intéresser

Les tendances 2022-2025 en tourisme démontrent qu’il faut s’attarder à la clientèle des télétravailleurs, qui semblent allonger de plus en plus leurs nuitées de vacances, voire même réserver un hébergement pour travailler.

Le phénomène attribuable à la pandémie est si récent que les données ne sont pas encore claires, mais il mérite qu’on s’y attarde, selon Kate Germain, directrice connaissance et veille stratégique à la Chaire de Tourisme Transat.

Devant les acteurs de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent réunis en colloque mercredi dernier, elle mentionnait que les télétravailleurs avaient cette flexibilité qui pourrait perdurer dans le temps. On assiste donc à l’arrivée du « workation » des mots work pour travail et ation pour « vacation » ou vacances.

« C’est un nouveau segment de clientèle à suivre. Il y a quelque chose-là qui pourrait être bénéfique à l’industrie touristique. On commence juste à l’étudier, mais on ne veut pas passer à côté », a dit Kate Germain, spécifiant qu’on remarquait surtout l’ajout d’une nuitée par séjour. Par exemple, la personne ajoute la nuit du jeudi à son week-end de congé en sachant qu’elle peut travailler vendredi à partir de son hébergement.

D’autres tendances ont été mises de l’avant, dont les legs de la pandémie : retour à la nature et tourisme de proximité.

Tourisme durable

Le tourisme durable, en développement au Kamouraska, est aussi populaire, puisque les voyageurs recherchent un équilibre entre l’économique, le social et l’environnement. 60 % veulent voyager de façon responsable, mais ils rencontrent quelques freins comme les coûts plus élevés et le manque d’offres.

Les gens recherchent aussi de plus en plus les expériences au sein de la communauté. « Ils veulent connaître les spécialités du coin, les coups de cœur de la communauté et pour cela il faut faire un village vivant », soulignait Kate Germain. Le phénomène du tourisme lent prend donc de l’ampleur, avec des gens qui veulent comprendre la destination visitée.

Les trois principales attentes des voyageurs de 2022 sont les coûts, la proximité des attraits par rapport à leur hébergement et le fait de pouvoir réserver tout son voyage en ligne, ce qui n’est pas à négliger. Ils veulent aussi des forfaits multiactivités : parcs nationaux et gastronomies ou randonnées et vignobles, à titre d’exemple.

Le vélo électrique est aussi en augmentation, puisque près d’un adulte sur quatre a acheté un vélo à assistance électrique lorsqu’est venu le temps d’acheter une bicyclette l’an passé. Des sentiers organisés sont en développement et il s’agirait d’un produit à développer.