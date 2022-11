Pas de GOvember cette année

La situation économique actuelle et un certain essoufflement ont mené les organisateurs du GOvember à décider de ne pas tenir l’événement durant le mois de novembre dans Kamouraska-L’Islet.

En 2021, le GOvember a célébré ses cinq ans sous le signe de la santé. Chaque année, le GOvember permet simplement de mettre à l’avant-scène la santé masculine pendant le mois de novembre. Par la même occasion, le mouvement fait la promotion des entreprises de la région, tout en encourageant le don local.

Mais en 2022, aucune activité n’a été organisée. « Ça fait cinq ans que nous tenons à bout à bras ce mouvement pour s’impliquer activement dans la communauté. Le moment est venu de prendre une pause pour voir le chemin et redessiner les choses », a résumé l’idéateur Mino Adjin.

Il ajoute que les années de pandémie ont été éprouvantes pour tout le monde, plus particulièrement pour les gens en affaires. « On n’a pas encore fini et les défis sont immenses : fin des programmes de soutien, pénurie de main-d’œuvre, problème d’approvisionnement… les gens sont ailleurs et le temps est venu de prendre soin de nous et de nos proches », ajoute-t-il.

Il a également été soulevé qu’au niveau de la population, l’inquiétude est palpable face au ralentissement économique, les incertitudes et le coût de la vie. « La plupart de nos idées et stratégies ont été reprises par les fondations et on est fiers. On pense qu’il serait opportun de les laisser les piloter et le mener à leur guise », a-t-il conclu.

En 2021, le mouvement du GOvember avait remis la somme de 17 400 $ partagée entre quatre organismes qui font une différence au niveau de la santé masculine dans la région : la Fondation André-Côté, la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, La Traversée et Trajectoires Hommes du KRTB.