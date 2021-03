Pas de passage au jaune pour le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches

Alors que certaines régions du Québec passent de la zone orange à la zone jaune, ce qui permet de recevoir la visite, ce ne sera pas le cas tout de suite pour le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches qui restent en zone orange.

Toutefois, un assouplissement a été annoncé par le premier ministre François Legault lors de son point de presse de mardi 17 h, c’est-à-dire que les élèves de secondaire 3, 4 et 5 pourront se présenter à l’école tous les jours en zone orange et jaune à partir du 22 mars. Jusqu’à présent, ils alternaient entre les cours à distance et en présence une journée sur deux.

Le premier ministre a dit qu’il y avait eu une hausse de cas à la suite de la semaine de relâche, « mais rien de dramatique », a-t-il dit. « On est inquiets avec le variant, il y a une augmentation dans plusieurs régions. Les médecins de la Santé publique prévoient que d’ici la fin du mois prochain, la majorité des cas au Québec seront des cas de variants », a-t-il ajouté, spécifiant que les variants étaient plus contagieux.

« Il faut rester prudent », a précisé le premier ministre.

Les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec passent en zone jaune, ce qui signifie que les habitants de ces régions n’auront plus de couvre-feu à respecter et deux familles pourront se rencontrer dans les maisons. Les sportifs pourront être 12 à pratiquer leur sport ensemble à l’intérieur au lieu de huit en zone orange.

Il a aussi annoncé que le couvre-feu en zone rouge, soit dans la grande région de Montréal, passerait à 21 h 30 au lieu de 20 h dès demain, soit à la même heure que les zones orange.

Vaccin

Le premier ministre a dit que d’ici la mi-avril, toutes les personnes de 65 et plus devraient être vaccinées au Québec.

Le premier ministre prévoit que d’ici la Fête nationale, soit le 24 juin, tous les Québécois qui veulent être vaccinés auront reçu une première dose.