Passeports : C’est la folie et l’inquiétude aussi dans la région

À l’image du reste du Québec, c’est la folie des délais pour obtenir un passeport ou le renouveler pour des gens de la région. Au bureau du député fédéral, les appels paniqués sont monnaie courante.

Comme les gens ont été peu nombreux à se soucier de leurs passeports pendant deux ans de pandémie et que des fonctionnaires ont été réaffectés à d’autres ministères, on frappe aujourd’hui un mur. Pratiquement tout le monde veut son passeport en même temps et il manque de personnel pour répondre à la demande.

Ceux qui prévoient voyager cet été n’ont même pas l’assurance d’obtenir leurs documents à temps. Les files d’attente aux bureaux de Québec sont éloquentes.

« La première question à se poser est, est-ce que ça presse ou vais-je embourber le système ? », résume Mireille Soucy, employée du bureau de Bernard Généreux dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Ce dernier avertit les gens du comté depuis plusieurs semaines.

« Nous savons que les délais vont jusqu’à deux mois pour obtenir un nouveau passeport, mais comme il est toujours indiqué 20 jours ouvrables sur le site de Passeport Canada, les gens ne se doutent pas que le processus puisse être aussi long. Ils planifient des voyages à l’étranger et payent leurs billets sans se méfier qu’ils pourraient ne pas recevoir leurs passeports avant leur date de départ. Je crains que le début de l’été ne se transforme en une catastrophe annoncée », mentionnait Bernard Généreux, au début du mois de mai.

Actuellement, si le bureau de M. Généreux peut venir en aide aux citoyens pour suivre les bonnes étapes et bien remplir les formulaires, impossible de garantir un traitement plus vite. Peu d’options s’offrent aux gens de la région : « s’essayer » en allant faire la file à Québec avec une preuve de départ en main ou tenter un rendez-vous en ligne, mais là encore, il faut s’armer de patience.

« On a la confirmation que les fonctionnaires travaillent la fin de semaine, mais ça reste qu’on assiste à toutes sortes de drames humains présentement », soulignait Mireille Soucy.

En effet, certaines personnes qui veulent visiter leurs familles pour des mariages ou décès doivent parfois attendre jusqu’à 24 heures avant le départ pour confirmer leurs passeports, sans savoir s’ils l’auront entre les mains au moment de partir.

Pendant ce temps, le député travaille de concert avec les agences de voyages de la circonscription pour éviter les déceptions. D’ailleurs, pour minimiser la lourdeur du processus, Bernard Généreux a pris la décision de ne pas tenir de « cliniques de passeports » prochainement. Toutefois, les citoyens peuvent prendre rendez-vous pour faire valider leurs demandes de passeports avant qu’elles ne soient envoyées par la poste.

Mentionnons aussi que pour ceux et celles dont le passeport a été délivré il y a 15 ans ou moins, il est maintenant possible de faire un renouvellement simplifié plutôt que de faire une nouvelle demande générale.

Ceux qui ont été ont dû payer des frais supplémentaires en raison de la situation et qui ont respecté les procédures pourraient être admissibles à des remboursements, il suffit de porter plainte : https://srv144.services.gc.ca/cgi-bin/ContactForm-FormulaireContact/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&id=pptc.