Fondation André-Côté : Un financement récurrent pour la pérennité des services gratuits

« Il y avait beaucoup de nouveaux maires à la suite de la dernière élection, on trouvait donc important de leur présenter la fondation et notre rôle, ce qu’on a fait », dit Mme Brault. Chaque année, les municipalités participent sporadiquement selon les activités tenues. L’idée de trouver un revenu de base et récurrent a toutefois germé.