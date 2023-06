Patrice Blais, nouveau directeur général de la MRC de Kamouraska

Le préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Sylvain Roy, est heureux d’annoncer que le Conseil de la MRC, lors de sa réunion ordinaire tenue le 14 juin dernier, a procédé à la nomination de M. Patrice Blais au poste de directeur général et de greffier-trésorier.

M. Blais entrera en fonction le 10 juillet 2023. M. Blais possède une grande expérience en développement régional.

Au cours des 25 dernières années, il a navigué au travers de différentes sphères de développement régional.

Ce parcours lui a permis de développer une expertise en gestion de projet de développement et de soutien aux collectivités en plus d’établir d’excellents partenariats avec les élus et les leaders socio-économiques locaux et régionaux.

« Au terme du processus d’embauche, notre choix s’est arrêté sur M. Blais. Son expérience, ses compétences spécialisées et multiples, ainsi que son style de gestion axé sur la collaboration et l’autonomie ont interpellé l’équipe de sélection », a mentionné M. Roy.

Source : MRC de Kamouraska