Paul Piché en concert à Kamouraska

La Fabrique de l’église de Saint-Louis-de-Kamouraska accueillera Paul Piché le samedi 16 août à 20 h, dans le cadre de son concert-bénéfice annuel. Une occasion d’entendre l’artiste dans un cadre patrimonial exceptionnel.

« C’est un honneur d’accueillir Paul Piché dans notre église, un lieu chargé d’histoire qui se prête merveilleusement à ce type de concert », souligne Karine Guignard, responsable du comité organisateur.

Après Marc Hervieux, Mario Pelchat et Bruno Pelletier, c’est au tour de l’auteur-compositeur-interprète de faire vibrer les murs de ce joyau du Bas-Saint-Laurent. Seul sur scène avec sa guitare, il revisitera son répertoire intemporel, de L’escalier à Heureux d’un printemps, en passant par Mon Joe et Un château de sable. Un spectacle festif et rassembleur qui traverse les générations.

Depuis plus de 45 ans, Paul Piché marque la musique québécoise avec une poésie à la fois franche et sensible. Engagé, il aborde des thèmes sociaux tout en explorant les nuances de l’amour et du quotidien. Lauréat de plusieurs Félix, intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2023, il cumule plus de deux millions d’albums vendus. Son récent passage à l’émission Pour emporter de France Beaudoin a d’ailleurs rappelé à quel point sa musique touche encore profondément le public.

Un spectacle pour soutenir le patrimoine

Ce concert s’inscrit dans la volonté de préserver et de restaurer l’église Saint-Louis, classée site patrimonial. « En assistant à cet événement, les spectateurs contribuent directement à la sauvegarde de notre patrimoine culturel », ajoute Mme Guignard.

Les billets sont disponibles en prévente jusqu’au 1ᵉʳ juin, au prix de 50 $ pour l’assistance générale, et de 100 $ pour le forfait V.I.P. qui inclut un cocktail dînatoire avec l’artiste après le spectacle, une section réservée, et un stationnement à proximité. Après cette date, les prix passeront à 60 $ et 120 $. Un service de navette gratuit sera offert entre Saint-Pascal et Kamouraska.

Pour information et réservation : Karine Guignard au 418 866-1785, ou au bureau de la Fabrique au 418 492-2140.