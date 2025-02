Quatre coups de cœur de voyage en Italie du Sud

Par Martin Généreux et Michèle Deguise, cinéastes pour les Aventuriers voyageurs

Dans le cadre de la 17e saison des Aventuriers voyageurs, Michèle Deguise et Martin Généreux, un couple de réalisateurs des Laurentides, vous présentent leur sixième long métrage. Ensemble, ils ont parcouru une cinquantaine de destinations autour du globe, et développé une fascination profonde pour l’Italie. Depuis leur première escapade, ce pays aux multiples facettes n’a cessé de captiver leur imagination. Après avoir exploré les merveilles du Nord, des collines de Toscane à la côte amalfitaine, ils ont décidé de plonger plus au sud, là où l’Italie révèle une autre facette, plus secrète et envoûtante.

Voici quatre villages coups de cœur parmi les quatorze présentés dans leur nouveau film Italie du Sud, du talon aux orteils à l’affiche au cinéma Le Scénario de La Pocatière le 24 février, au cinéma Princesse de Rivière-du-Loup les 22 et 26 février, et les 2 et 3 mars à la Salle Promutuel Assurance ADLS de Montmagny.

Alberobello

Leur périple commence dans les Pouilles, une région où chaque village semble sorti d’une carte postale. Leur premier coup de cœur se situe à Alberobello, célèbre pour ses trulli, ces maisons blanches aux toits coniques qui semblent tout droit sorties d’un conte de fées. En parcourant les ruelles étroites, Michèle et Martin sont séduits par la simplicité et la beauté intemporelle de ce lieu.

Matera

Leur voyage se poursuit dans la Basilicate pour leur deuxième coup de cœur, où Matera, la ville troglodyte, les impressionne par son architecture unique. À leur arrivée, ils sont émerveillés par cette cité millénaire, taillée dans la roche et suspendue entre ciel et terre. Ce n’est peut-être pas tout à fait le berceau de l’Humanité, mais c’est la troisième plus ancienne cité du monde. L’atmosphère mystique de la ville, surtout à la tombée de la nuit lorsque les lumières s’allument doucement, offre un spectacle unique que Michèle et Martin s’empressent de capturer pour vous.

Castelmezzano

Leur troisième coup de cœur se situe à Castelmezzano, un village perché dans les montagnes de la Basilicate. Ce lieu, souvent comparé à un nid d’aigle, les séduit immédiatement avec ses maisons accrochées à la roche, qui semblent défier la gravité, et ses ruelles escarpées. Le village compte un grand nombre de centenaires. Peut-être que la longévité des habitants vient du fait qu’ils conservent une bonne forme physique, qu’ils respirent l’air pur des montagnes, ou encore que l’esprit de communauté y est très fort. Castelmezzano devient plus qu’un simple décor : c’est un lieu vivant, vibrant d’authenticité et de simplicité.

Tropea

Enfin, pour leur quatrième coup de cœur, leur périple les conduit à Tropea, en Calabre, une ville côtière perchée sur une falaise dominant la mer Tyrrhénienne. Tropea incarne la dolce vita avec ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et turquoise, et son centre historique plein de charme. Michèle et Martin se laissent séduire par la douceur de vivre calabraise, savourant les spécialités locales de Tropea, comme des arancinis parfaitement dorés, tout en capturant les couchers de soleil spectaculaires qui embrasent le ciel et la mer.

À travers L’Italie du Sud, du talon aux orteils, Michèle et Martin vous invitent à les suivre pour découvrir une Italie secrète et authentique, où chaque village, chaque ruelle, chaque rencontre est un hommage à la vie simple et belle. Rendez-vous sur le site des Aventuriers voyageurs pour voir la bande-annonce, et réserver vos places dans votre cinéma préféré.