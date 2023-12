Le dimanche 3 décembre, à la Salle de Kamouraska, avait lieu une soirée et un buffet de Noël avec l’orchestre de Jean-Paul et Sylvie. Les organisateurs, l’Unité Domrémy et le Club des 50 ans et plus vous remercient.

Cette veillée a été un succès grâce à l’appui des commanditaires et de la participation du public. Les bénévoles des deux organismes souhaitent à tous un joyeux Noël et une bonne année 2024!

Source : Unité Domrémy et Club des 50 ans et plus