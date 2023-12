Saint-Alexandre-de-Kamouraska : Une cinquième édition du Marché de Noël réussie

Le dimanche 3 décembre avait lieu la cinquième édition du Marché de Noël de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Le comité du Marché de Noël est très satisfait de la journée. De nombreux visiteurs ont déambulé au travers des 36 exposants dans la salle l’Univers du complexe municipal.

Petits et grands ont pu trouver leur compte puisque plusieurs activités pour les jeunes se sont déroulées parallèlement au marché. Au programme : une heure du conte de Noël offerte par la Bibliothèque Bertrand-Deschênes et la cérémonie de l’arbre à bonbons culminant avec l’arrivée du père Noël et de la mère Noël.

La journée lançait aussi la 68e édition de la musique des fêtes dans le cœur villageois de la municipalité. L’heure est aux remerciements et aux éloges puisque Roger Drapeau, Stéphan Bernier et Daniel Dionne laisseront place à la relève pour la 69e année.

Le marché de Noël a aussi permis d’amasser 250 $ qui seront remis au Comité d’aide alimentaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska pour les paniers de Noël.

Source : Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska