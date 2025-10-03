Publicité

Perquisitions à Tourville : une carabine dissimulée dans un sapin de Noël

Image de José Soucy

José Soucy

Sûreté du Québec. Archives Le Placoteux.

Le 25 septembre, à Tourville, les policiers ont mené deux perquisitions à la suite d’informations jugées incriminantes. Des mandats visant le trafic de stupéfiants et la possession d’armes à feu avaient été obtenus pour la résidence d’un homme de 37 ans et celle de sa conjointe de 38 ans.

Lors des fouilles, les agents ont mis la main sur une carabine 30-06 Springfield dissimulée dans un sapin de Noël à l’extérieur de la maison. La perquisition a aussi permis de saisir 5 025 $ en argent canadien et en devises étrangères, deux armes de chasse, trois téléphones cellulaires, près de 550 comprimés de méthamphétamine, plus de 40 comprimés de médicaments d’ordonnance ainsi que deux véhicules. Les deux suspects ont été arrêtés sur place.

