Arrestation d’un fugitif à Saint-Omer

Le vendredi 26 septembre vers 14 h, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet ont été appelés à intervenir à Saint-Omer afin de localiser un individu de 57 ans recherché sous mandat pour tentative de meurtre.

À l’approche des agents, le suspect a pris la fuite dans les bois. Un maître-chien a été mobilisé pour soutenir les recherches. Vers 15 h 30, les policiers ont retrouvé le téléphone du fugitif abandonné au sol, signe de sa progression dans la forêt. Ce n’est finalement qu’aux alentours de 17 h, à environ 300 mètres de la frontière américaine, que l’homme a été intercepté et mis en état d’arrestation.