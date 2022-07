COVID-19 : Près de 200 travailleurs de la santé absents au Bas-Saint-Laurent

Le directeur de la Santé publique Luc Boileau a précisé les règles d’isolement si on est atteint de la COVID, soit cinq jours à la maison et cinq jours à tenir ses distances en portant le masque. Les tests rapides peuvent prendre plus de trois ou quatre jours après le début des symptômes pour afficher positif. Le port du masque est recommandé pour les personnes plus âgées et vulnérables.