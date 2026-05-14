Piège pour un homme seul : mystère et humour à la Salle André-Gagnon

Le Théâtre populaire régional montera sur scène les 5, 6 et 7 juin avec Piège pour un homme seul, une comédie policière de Robert Thomas adaptée par Michel Tremblay. Les représentations seront présentées à la Salle André-Gagnon du Cégep de La Pocatière, récemment rénovée.

La troupe promet une intrigue remplie de rebondissements, de faux-semblants et de situations absurdes, où les indices se multiplient sans jamais vraiment éclaircir le mystère. « Entre mystère et éclats de rire, chaque indice brouille un peu plus les pistes », souligne l’organisation.

La mise en scène est assurée par Claude Bois, tandis que François Landry signe la musique originale. La distribution réunit plusieurs comédiens de la région, soit Michel Harvey — qui avait déjà participé à une première présentation de la pièce par la Société du roman policier de Saint-Pacôme au milieu des années 2000 —, Jacques Desjardins, Marie Dallaire, Claude Bois, Jean Dallaire, Guillaume Tremblay-Gallant et Lorraine Demers.

Les profits des représentations seront remis à la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon. Les représentations auront lieu les 5 et 6 juin à 20 h, ainsi que le 7 juin à 14 h. Les billets, au coût de 20 $, sont disponibles notamment à la Librairie L’Option de La Pocatière, à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal, au Marché des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies, et à la Municipalité de Rivière-Ouelle.