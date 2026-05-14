Un concert rassembleur redonne voix à l’orgue Casavant de Sainte-Perpétue

À Sainte-Perpétue, dans la MRC de L’Islet, l’orgue Casavant Opus 1308 a vibré avec émotion le 2 mai dernier, à l’occasion du concert La 4e Vie. Portée par le comité des Amis de l’orgue Casavant, cette initiative visait à redonner une voix à cet instrument presque centenaire, tout en rassemblant la communauté autour de son patrimoine.

Aujourd’hui désacralisée, l’église qui abrite l’orgue est désormais occupée par la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud. Si le lieu a retrouvé une certaine vitalité au fil des années, l’imposant instrument, toujours bien en vue à l’arrière de l’édifice, était quant à lui demeuré silencieux pendant une longue période. Le concert du 2 mai marquait ainsi bien plus qu’une simple prestation musicale, car il s’agissait d’un véritable geste de redécouverte.

Le public ne s’y est pas trompé. Plus de 150 personnes ont assisté à l’événement, dépassant largement les attentes des organisateurs. « Nous avons été agréablement surpris de l’assistance attirée par le concert. Nos prévisions étaient, dans nos moments les plus optimistes, une centaine. Or, plus de 150 personnes ont assisté à notre événement », souligne Donald Lemelin, membre du comité. La provenance variée des spectateurs, venus notamment de Rimouski, La Pocatière, Montmagny et même Québec, témoigne selon lui de l’intérêt suscité par l’initiative.

Pour Daniel Bélanger, responsable du comité, ce concert a aussi permis de révéler une autre facette de l’orgue. « Ce qui m’a le plus réjoui, c’est de découvrir le potentiel de douceur de l’orgue, plus souvent associé à la puissance, confie-t-il. Monsieur Claude Girard a su, en toute humilité, s’harmoniser avec le caractère de notre instrument pour nous bercer. »

L’organiste invité, Claude Girard, a su proposer un programme accessible réunissant des œuvres connues et d’autres plus familières au grand public. « Les pièces étaient accessibles aux non-initiés », note Donald Lemelin, ajoutant que plusieurs spectateurs sont venus rencontrer les organisateurs après le concert pour exprimer leur appréciation.

Spectateur habitué des grandes scènes, Gilbert Deshaies a été particulièrement marqué par l’ambiance du moment. « Il s’agissait bien plus qu’un simple concert, écrit-il. Dès l’accueil, assuré chaleureusement par les organisateurs eux-mêmes, le ton était donné : ici, la musique s’inscrit dans un tissu social vivant. » Il évoque un véritable moment de rassemblement, porté par la fierté collective et l’engagement du milieu.

Dans une lettre adressée aux organisateurs, Claude Girard n’a pas tari d’éloges. « Je tiens à vous remercier sincèrement pour la qualité de votre organisation, j’ai trouvé ça exceptionnel, écrit-il. Bravo à toute l’équipe, vous m’avez épaté au plus haut point ! »

Au-delà de la réussite immédiate, l’événement semble avoir ravivé une ambition plus large. « On ne vous cachera pas que tout ceci nous encourage à continuer dans notre démarche », affirme Donald Lemelin, alors que le comité souhaite poursuivre les efforts de mise en valeur et de restauration de l’orgue.

Après des années de silence, l’orgue Casavant de Sainte-Perpétue a donc retrouvé bien plus que sa voix : il a renoué avec sa communauté. Et à en juger par l’enthousiasme suscité, ce n’est probablement que le début d’une nouvelle vie.