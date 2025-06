Pierre Bouffard quitte la présidence de L’Everest de Côte-du-Sud

Grosse nouvelle dans le monde du hockey régional, puisqu’après huit années à guider L’Everest de Côte-du-Sud avec passion et détermination, Pierre Bouffard quitte la présidence, laissant sa place à Daniel Boulet. Un changement de garde qui s’inscrit dans la continuité, alors que l’organisation sportive poursuit sa mission éducative auprès des jeunes athlètes de la région.

Président depuis les tout débuts de l’aventure, Pierre Bouffard a su bâtir une organisation solide et respectée. « C’est avec fierté que j’ai tenu les rênes de L’Everest au cours des huit dernières années. Je regarde la qualité des joueurs qui sont passés ici, ainsi que le personnel hockey, et le mot fierté me vient à l’esprit. Nous avons travaillé fort pour offrir un produit de qualité, et surtout, pour être une bonne école de vie pour des jeunes de 17 à 20 ans. La bonne nouvelle, c’est que je reste encore très impliqué avec l’équipe en demeurant au conseil d’administration. »

Pour assurer la suite, le conseil d’administration a choisi un homme d’expérience, en l’occurrence Daniel Boulet, récemment impliqué au sein de l’organisation, mais dont le profil de gestionnaire aguerri inspire confiance.

Il entend ainsi poursuivre le développement de l’équipe, et renforcer encore davantage son rôle dans la région. « C’est un honneur d’arborer le rôle de président de L’Everest de Côte-du-Sud. Il est important de continuer, et d’accentuer le rayonnement de notre région au niveau provincial. L’organisation vise toujours l’excellence, pas seulement sportive, mais également scolaire, afin d’être un bon endroit pour développer les adultes de demain. »

Cette nomination vient confirmer l’engagement de L’Everest de Côte-du-Sud envers sa mission éducative et communautaire. Dans un contexte où le sport joue un rôle crucial dans le développement des jeunes, l’organisation mise sur la stabilité et la vision à long terme. Pierre Bouffard, en demeurant au sein du conseil d’administration, continuera de veiller à cette orientation, tout en laissant à Daniel Boulet l’espace nécessaire pour déployer sa propre approche.