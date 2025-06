Des fêtes pour souligner les 75 ans du diocèse de Sainte-Anne

Profondément enracinée dans son milieu et porteuse de nombreux fruits, l’Église de Sainte-Anne se prépare à célébrer son 75e anniversaire d’existence.

« Le travail de planification des festivités est avancé et nous avons hâte de lancer les célébrations. En soulignant cet important anniversaire, l’Église de Sainte-Anne veut rappeler toute la fierté qui anime encore nos communautés, de même que ceux et celles qui les font vivre », affirme Mgr Pierre Goudreault.

Le thème retenu pour vivre les fêtes du 75e est « L’Église de Sainte-Anne, fière de ses racines et de ses fruits ». Le logo montre un arbre dont les branches symbolisent l’institution, et qui sont chargées de fruits commémorant les milliers de jardiniers qui en ont pris grand soin depuis la création du diocèse, le 23 juin 1951. Parmi ces jardiniers, cinq évêques, près de 300 prêtres, les membres des communautés religieuses, les agents de pastorale, les diacres et leurs épouses, ainsi que les nombreux bénévoles.

Fêtes et activités

Les festivités seront lancées le 13 septembre. On mettra à profit le talent et le dynamisme des membres du conseil diocésain de pastorale. Au cours de l’automne, plusieurs activités seront animées par les membres du comité des fêtes dans chacune des trois unités missionnaires du diocèse (unité Est, unité Centre et unité Ouest).

Par ailleurs, en mars 2026, Mgr Goudreault accueillera ses confrères de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, dans le cadre d’une assemblée plénière à Montmagny. Les évêques du Québec (environ 25) se rendront à la cathédrale pour une célébration eucharistique solennelle à laquelle tous les diocésains seront conviés.

En mai 2026 se tiendra une « Soirée festive et reconnaissance », au cours de laquelle on rendra hommage à de nombreuses personnalités issues du diocèse qui ont laissé leur marque au plan national ou même international. Au cours de l’année, les célébrations diocésaines habituelles que sont la messe chrismale et la fête patronale de sainte Anne prendront aussi les couleurs des fêtes du 75e anniversaire.

L’année de festivités prendra officiellement fin le 12 septembre 2026, lors du lancement de l’année pastorale 2026-2027. L’année 2026 marquera aussi le 50e anniversaire du décès de Mgr Bruno Desrochers, premier évêque du diocèse.

Source : Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière