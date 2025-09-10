Pierre Poilievre en visite dans la région

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, était de passage dans la région de la Côte-du-Sud, accompagné du caucus québécois. Accueilli par le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, il a rencontré des chefs d’entreprise, des militants et des citoyens afin d’aborder les enjeux économiques locaux et nationaux.

La tournée a mis en valeur l’importance de l’innovation industrielle. Pierre Poilievre a ainsi visité Verbois, une entreprise reconnue pour ses investissements en automatisation, ainsi que Novika, un centre de recherche appliquée collaborant avec plusieurs entreprises de la région. « L’innovation industrielle est essentielle pour bâtir un avenir économique durable et créer de la prospérité, ici au Québec comme partout au pays », a affirmé M. Poilievre.

En marge de sa visite, le chef conservateur a également insisté sur sa volonté de travailler avec le gouvernement en place afin de trouver une solution aux tarifs imposés par les États-Unis. « Notre objectif est clair : faire réussir le Canada. Nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui le souhaitent pour y parvenir. »

Critiques envers le gouvernement Carney

M. Poilievre n’a pas hésité à attaquer la politique économique du premier ministre Mark Carney. « Le gouvernement Carney nous sert de belles paroles, mais les résultats ne suivent pas. Le coût de la vie augmente, les déficits explosent, et nos aînés souffrent », a-t-il dit avant de souligner que

les déficits actuels sont deux fois plus élevés que ceux du gouvernement précédent et « pires que ceux de Justin Trudeau ». Il a aussi dénoncé une lourdeur réglementaire qui, selon lui, décourage l’investissement domestique.

Une loi sur la souveraineté économique

Pour contrer ces difficultés, le chef conservateur a dévoilé une proposition phare : une loi sur la souveraineté économique canadienne. « Elle permettra d’approuver les projets plus rapidement, de relancer l’économie, d’éliminer les taxes sur les gains en capital, et de renforcer notre indépendance industrielle. C’est une action concrète face à un bilan libéral marqué par des déficits doublés et des promesses non tenues pour nos aînés. J’invite Carney et son équipe à l’adopter, et nous allons les aider à y arriver », a-t-il ajouté.

M. Poilievre a aussi évoqué une baisse d’impôt pour favoriser le réinvestissement au Canada d’abord, permettant aux investisseurs de différer l’impôt sur les gains en capital si les sommes sont réinjectées dans l’économie canadienne. L’objectif : stimuler la croissance, créer des emplois de qualité, et réduire la dépendance envers les États-Unis et la Chine.

Les priorités conservatrices

En prévision de la rentrée parlementaire de septembre, Pierre Poilievre a identifié quatre priorités pour son parti : hausser le pouvoir d’achat en s’attaquant aux prix inflationnistes, sécuriser les rues et protéger les droits des chasseurs et des tireurs sportifs, renforcer les frontières en renversant les politiques jugées inefficaces des libéraux, et rendre le Canada autosuffisant, sans dépendance aux États-Unis ni à la Chine.

Pour Bernard Généreux, la visite de son chef a permis de consolider les liens entre les élus conservateurs du Québec. « Nous avons profité de cette occasion pour rassembler le caucus conservateur du Québec, ainsi que des membres de l’Association du Parti conservateur du Québec, afin de discuter des enjeux cruciaux et des priorités propres à nos régions. Pierre Poilievre a démontré son engagement envers nos régions et notre économie. En tant que président du caucus québécois, je suis fier de travailler avec lui pour défendre nos priorités et redonner confiance aux Canadiens », a-t-il conclu.