L’Everest entame sa saison avec une victoire et une défaite

Pour amorcer la campagne 2025-2026, l’Everest de la Côte-du-Sud a partagé les honneurs lors de ses deux premières sorties.

Le vendredi 5 septembre, la formation dirigée par Raphaël St-Laurent a orchestré une remontée spectaculaire pour finalement l’emporter 5 à 4 en prolongation face aux Flames de Gatineau. C’est Thomas Jalbert-Bernier qui a tranché le débat en inscrivant le but gagnant. Auteur d’un match solide, Jalbert-Bernier a aussi récolté une passe sur le filet égalisateur de Victor Poulin, qui a lui-même terminé avec deux points, notamment grâce à une belle relance de Noah Woodard en désavantage numérique. Tristan Dassylva et Tommy Bouchard ont également trouvé le fond du filet.

Devant la cage, William Leclerc a fait face à un bombardement constant, stoppant 45 des 49 tirs dirigés vers lui. Cette victoire constituait le premier triomphe de Raphaël St-Laurent comme entraîneur-chef de l’Everest.

Moins de 24 heures plus tard, le samedi après-midi, la Côte-du-Sud se retrouvait déjà de retour sur la glace, cette fois à Longueuil. L’équipe a plié l’échine 4 à 1 contre le Collège Français. Seul Victor Poulin est parvenu à déjouer le gardien Mathis Lacroix-Goulet, créant l’égalité en début de deuxième période. Mais les locaux ont ensuite pris le contrôle du match, profitant notamment de deux avantages numériques pour creuser l’écart.

À nouveau devant le filet, le jeune gardien de 17 ans William Leclerc a livré une prestation courageuse, repoussant 35 rondelles sur 38 tirs.

Les partisans pourront bientôt applaudir leurs favoris à domicile : le match d’ouverture local est prévu le vendredi 12 septembre à 19 h 45, alors que les Braves de Valleyfield seront de passage.

Source : L’Everest de la Côte-du-Sud