Pignon sur rue cherche de nouveaux colocs

Le docuréalité Pignon sur rue est de retour à Télé-Québec. La production lance un appel aux jeunes adultes souhaitant participer à cette série documentaire qui explore la vie en colocation sous toutes ses facettes.

Depuis ses débuts, Pignon sur rue s’intéresse à cette réalité de plus en plus courante, où de jeunes adultes choisissent de vivre ensemble pour des raisons économiques, sociales ou pratiques. En documentant leur quotidien, l’émission aborde des thèmes variés comme la gestion des finances, l’organisation des tâches ménagères, et l’adaptation aux différences de chacun.

Pour participer, les candidats doivent être âgés de 18 ans et plus, et vivre en colocation au Québec. Ils peuvent soumettre leur candidature en ligne sur le site de Télé-Québec (pignonsurrue.telequebec.tv), où ils devront expliquer ce qui rend leur colocation unique, et pourquoi ils aimeraient faire partie de l’émission. Le recrutement se poursuit jusqu’au 14 avril, et les tournages débuteront dès le mois d’août.