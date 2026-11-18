Les amateurs de chasse, de pêche et de plein air de la région de La Pocatière auront bientôt accès à une nouvelle offre commerciale spécialisée. En effet, Avantis Coopérative vient d’annoncer l’aménagement d’un espace Pronature à l’intérieur de son magasin BMR, dont l’ouverture est prévue au printemps 2027.

D’une superficie de 1500 pieds carrés, ce nouvel espace permettra aux passionnés de nature de se procurer différents équipements et accessoires directement dans leur centre de rénovation habituel. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la coopérative de diversifier ses activités commerciales, tout en répondant davantage aux besoins de sa clientèle régionale.

Un précédent

Avec plus de 90 établissements et 1400 employés au Québec et au Nouveau-Brunswick, Avantis n’en est pas à ses premières armes dans ce domaine. En mai 2025, l’entreprise avait notamment inauguré une première boutique Pronature à l’intérieur de son magasin BMR de Rivière-du-Loup, une expérience qui lui a permis de développer son expertise dans ce secteur.

Selon le vice-président au détail chez Avantis Coopérative, Israel Ward-McNally, cette nouvelle implantation permettra de poursuivre le développement d’une offre spécialisée de proximité, adaptée aux attentes des consommateurs de La Pocatière et des environs.

Les clients pourront notamment y retrouver les marques exclusives Buck Trophée, spécialisées dans les accessoires de chasse, Buckland Outfitters pour les vêtements, ainsi qu’Attak pour les équipements de pêche. Par ailleurs, l’aménagement de cet espace entraînera la création d’un nouvel emploi.